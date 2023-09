Matthijs van Nieuwkerk ‘schaamde zich kapot’ omdat hij burn-outs bij DWDD niet zag: ‘Spijt me ontzettend’

Van Nieuwkerk zegt zo van de aantijgingen te zijn geschrokken dat hij zichzelf de afgelopen tijd soms de vraag stelde of het ‘het waard was’. ,,Was het het waard dat collega’s zijn geknakt door ons programma? Het antwoord is: natuurlijk niet. Wat dat betreft was de prijs te hoog en dat had niet mogen gebeuren en dat spijt me. De zin ‘waren we er maar nooit aan begonnen’ schiet ook wel eens door mijn hoofd. En dan denk ik: er hebben in vijftien jaar meer dan duizend medewerkers bergen werk verzet voor DWDD, met veel toewijding en ik denk ook vaak met trots. Dus ja, ik worstel erg met het antwoord op deze vraag.”