Matthijs van Nieuwkerk krijgt nieuwe kennisquiz op zaterdagavond

DeLange en Van Nieuwkerk kondigen gezamen­lijk muziekpro­gram­ma aan

Ilse DeLange en Matthijs van Nieuwkerk gaan gezamenlijk een nieuw tv-programma over muziek presenteren. In Pop 22 spelen verschillende Nederlandse artiesten voor publiek en elkaar. Het programma is vanaf donderdag 19 mei te zien bij BNNVARA op NPO 1.

31 maart