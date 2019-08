Matthijs van Nieuwkerk in eerste aflevering van Sterren op het Doek

Van Nieuwkerk is ook de laatste die Sterren op het Doek heeft gepresenteerd. In 2015 zwaaide Hanneke Groenteman na tien seizoenen af als presentatrice van de reeks. Ze werd in haar laatste aflevering verrast door de De Wereld Draait Door-presentator, omdat ze die keer niet zelf hoefde te presenteren, maar de gast was die werd geportretteerd.



Het programma is nu dus terug op de buis met weer een nieuwe presentator: Özcan Akyol. Hij trapt met Van Nieuwkerk in de aflevering die komende dinsdag om 20.25 uur op NPO 2 te zien is meteen af met een topgast. De nieuwe host is blij dat hij hem heeft kunnen strikken. ,,Matthijs heeft het programma destijds symbolisch afgesloten. Daarom wilde ik hem graag voor mijn eerste hebben. Dat is wonderlijk genoeg gelukt.”



Drie schilders zijn gevraagd de sterren op het doek te zetten. Aan het einde van de aflevering mag de BN’er één schilderij kiezen om mee naar huis te nemen. De overige doeken worden direct na aflevering geveild voor het goede doel. Naast Van Nieuwkerk zullen in deze reeks ook Biban Mentel, Maarten van Rossem, Lee Towers, Caroline de Bruijn, Aart Staartjes, Floortje Dessing en Waylon op het canvas worden vastgelegd.