Matthijs van Nieuwkerk gaat nieuw avontuur aan bij NPO

De presentator, die ook gewoon doorgaat met De Wereld Draait Door (DWDD), werkt daarnaast nog aan een reis- én een boekenprogramma.



Het was de afgelopen maanden een terugkerende vraag: verlaat Matthijs van Nieuwkerk de publieke omroep voor een commercieel avontuur bij John de Mol of RTL? Het antwoord is (althans voorlopig) nee, onthult NPO-televisiebaas Frans Klein. Van Nieuwkerk is straks zelfs vaker op de buis dan ooit.



Vanaf 9 augustus is hij te zien in het nieuwe interviewprogramma Matthijs met Boeken, waarin Van Nieuwkerk met mensen uit de actualiteit (zowel bekende als onbekende Nederlanders) praat over een belangrijk boek uit zijn of haar leven. ,,En we willen het nieuwe seizoen starten met Matthijs Zaterdagavond, daar kan ik nu nog verder weinig over zeggen’’, aldus Frans Klein.



,,Ik lees steeds dat hij minder zou willen werken, maar dat is echt niet waar. Wat hij vooral wilde, is zichzelf opnieuw ontwikkelen en verrijken. DWDD staat vanaf eind september gewoon weer in de programmering. Daar is ook geen enkele discussie over, dat is zijn basis. Maar hij vindt het prikkelend en voor zichzelf stimulerend om nieuwe formules en concepten te ontwikkelen.’’