Matthijs van Nieuwkerk aan de slag bij VTM: ‘Droom al lang van Vlaams avontuur’

,,Wie mij de laatste jaren een beetje gevolgd heeft en misschien zelfs toevallig mijn laatste programma Matthijs gaat door heeft gezien, weet dat ik zonder muziek nauwelijks kan leven. Het is ook geen geheim dat ik al lang droom van een Vlaams avontuur. Toen Tom Lenaerts (van productiehuis Panenka dat de quiz produceert, red.) me vroeg of ik erover wilde nadenken om Popquiz te presenteren, was dat een feestdag. Want ik ben ook nog eens gek op quizzen", aldus Van Nieuwkerk.

Goeie fles wijn

,,Met Popquiz halen we twee klasbakken in huis", vindt Davy Parmentier, creatief directeur van VTM. ,,De scherpzinnigheid van Matthijs, in combinatie met zijn encyclopedische muziekkennis, maken van hem de geknipte presentator van dit programma. Tel daar het waanzinnige talent van Tom Lenaerts' productiehuis bij op en dan weet je dat er iets buitengewoons zit aan te komen.”

Ook bij Panenka zijn ze enthousiast. ,,Eerlijk, het was zonder veel illusies dat ik Matthijs opbelde, want bijna alle Vlaamse mediahuizen hebben de afgelopen jaren geprobeerd hem te strikken. Maar het klikte. Matthijs was meteen enthousiast over ons programma, was vatbaar voor een goeie fles Spätburgunder (wijn) én had wonder boven wonder plaats in zijn agenda. Ik ben dan ook trots dat zo'n absolute topper Popquiz wil presenteren en dat het grote publiek hem nog beter zal leren kennen", aldus Tom Lenaerts.