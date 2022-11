Maryam Hassouni over grensoverschrijdend gedrag op set: ‘Je wordt niet beschermd’

Maryam Hassouni (37) zegt haar acteercarrière vaarwel zolang de industrie niet verandert. Dat zei ze vanavond aan tafel bij Khalid & Sophie , waar ze te gast was om te praten over haar boek What the fak . Daarin schrijft ze geregeld slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag.

Hassouni, onder meer bekend van de populaire serie Flikken Rotterdam en Dunya & Desie, maakte in september bekend in november met een onthullend boek te komen over de tv- en filmindustrie waar ze sinds haar vijftiende in rondloopt. In een aankondiging sprak ze over een grote rol in een televisieserie die voor haar ‘fataal’ afliep. Pas als ze na jaren het onderzoeksdossier naar aanleiding van haar klachten durft te lezen en de verdraaide feiten en leugens onder ogen ziet weet ze het zeker: ,,Ik ben niet ziek, het systeem is ziek.”

Vanavond schoof Hassouni, die als eerste Nederlandse actrice een Emmy won voor haar rol in Offers, aan in de talkshow Khalid & Sophie. Ze deed daar in een intieme setting voor de eerste keer uitgebreid haar verhaal, maar noemde geen specifieke namen. In haar boek noemt ze eveneens geen titels van films of series en ook geen collega’s bij naam. Maar het is kraakhelder dat het grensoverschrijdend gedrag vooral plaatsvond op de set van Flikken Rotterdam.

Seksuele intimidatie

Volgens Hassouni maakte een van haar tegenspelers het haar daar ‘onmogelijk om mijn werk te doen’. Hij zou zich niet alleen schuldig hebben gemaakt aan pesterijen, maar ook aan seksuele intimidatie. De man in kwestie zou haar onder meer op haar billen hebben geslagen zonder dat dit in het script stond en een pornofilmpje hebben gestuurd. ,,Ik heb het aangekaart, maar het werd gesust. Dus besloot ik er maar mee te dealen”, vertelt Hassouni tegen talkshowhost Khalid Kasem. ,,Ik had ook te maken met een regisseur die me vertelde: ‘bij mannen wil ik in hun hoofd kruipen, bij vrouwen in hun broekje’. Dat zijn dus de mensen naar wie ik toe moet als ik me onveilig voel! Je wordt niet beschermd op de set. Je gaat overleven en hem maar te vriend te houden. Zodat je de dreiging verlaagt.”

Op de vraag waarom Hassouni geen namen en titels noemt in haar verhaal, antwoordde ze kort en bondig: ,,Het is geen Cluedo, het gaat niet over wie is wie. Het gaat over machtsmisbruik, dat is mijn antwoord.”

Hassouni werkte niet mee aan een onderzoek dat uiteindelijk plaatsvond en stopte na twee seizoenen met de serie. ,,De producent die zelf ook heel fout was, deed zelf dat onderzoek. Toen ik het vier jaar later las, was dat shockerend. Er werd karaktermoord op mij gepleegd.” De actrice gaf in het interview ook aan zich op de set van meerdere films en series onveilig en onprettig te hebben gevoeld en het beu te zijn steeds stereotype rollen voor vrouwen met een Marokkaanse achtergrond toebedeeld te krijgen. Of ze gaat stoppen met acteren? ,,Zolang de industrie niet wil veranderen, zie je me niet meer rondhuppelen op een set.”

