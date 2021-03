Marvel komt met eerste homoseksuele Captain America: ‘Inspiratie voor nieuwe generatie helden’

Ter ere van de 80e verjaardag van Captain America komt er in juni een nieuwe stripboekenserie over de superheld uit. In de nieuwe reeks gaat Steve Rogers - wiens rol in de films vertolkt wordt door Chris Evans - samenwerken met andere Captain America’s als zijn bekende rood-wit-blauwe schild vermist raakt. Aaron Fischer, een homoseksuele tiener, is een van die superhelden.