Martin Koolhoven: Meesterwerk van Spike Lee blies me omver

De zomerfilm van...Een zwoel romantisch drama, een spannende thriller of toch liever een hilarische komedie? In deze rubriek stellen we wekelijks een prominent uit de wereld van de cinema centraal met zijn of haar ultieme zomerfilm. Deze week: Martin Koolhoven.

De regisseur van Oorlogswinter en Brimstone weet nog precies waar en wanneer hij Spike Lee’s meesterwerk Do The Right Thing voor het eerst zag. ,,Het was 1989, in Sittard, met vier vrienden van de Filmacademie in Amsterdam. Volgens een van hen, die al fan was van de zwarte filmmaker Spike Lee sinds zijn debuutfilm She’s Gotta Have It (1986), moesten we dit gaan zien. Het blies me omver”, vertelt Martin Koolhoven. ,,Al vanaf het begin dat je de muziek van Public Enemy hoort en actrice Rosie Perez ziet dansen. Alsof ze bokst met het publiek!”

Do The Right Thing speelt zich af in een hoofdzakelijk zwarte wijk van Brooklyn op de warmste dag van het jaar. De raciale spanningen lopen er steeds hoger op, tot het letterlijke en figuurlijke kookpunt wordt bereikt. ,,Hij verscheen in een tijd van hevige onrust in de Verenigde Staten. Niet heel lang na het uitkomen van de film werd de zwarte taxichauffeur Rodney King toegetakeld door de politie. Je had echt het gevoel dat je iets zag wat de vinger op de zere plek van die tijd legt.’’

Er is het personage Mookie (gespeeld door regisseur Spike Lee zelf), de loopjongen van de lokale pizzeria die gerund wordt door Sal (Danny Aiello). Dan heb je Radio Raheem (Bill Nunn) die de hele dag rondloopt met zijn boombox, Buggin Out (Giancarlo Esposito) die zich verzet tegen het feit dat er in de pizzeria geen enkele Afro-Amerikaanse bekendheid aan de muur hangt en dronkaard Da Mayor (Ossie Davis) die zich probeert in te zetten voor meer verdraagzaamheid in de gemeenschap.

Quote Juist dat subversie­ve randje, dat het geen simpel goed-en-foutgege­ven bevat, maakte het zo prikkelend en vernieu­wend

Koolhoven: ,,Dit is geen simpel moralistisch verhaaltje. Er zitten bijvoorbeeld quotes in van Malcolm X en Martin Luther King die elkaar volledig tegenspreken. Er was ook gezeik tijdens het filmfestival van Cannes. Juryvoorzitter Wim Wenders (regisseur van Der Himmel Über Berlin, red.) vond dat Mookie een verzoenend karakter had moeten spelen in plaats van dat hij een vuilnisbak door de ruit van de pizzeria gooit. Maar juist dat subversieve randje, dat het geen simpel goed-en-foutgegeven bevat, maakte het zo prikkelend en vernieuwend. Spike Lee maakte nooit een betere film.’’ -Gudo Tienhooven