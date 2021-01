Martin Jonkman (Big Brother): 'In je blote reet scoor je punten, dat weet iedereen nu’

Alliantie van Evenemen­ten­bou­wers eist duidelijk­heid over mogelijkhe­den voor events

7:30 De Alliantie van Evenementenbouwers, waarin de organisatoren van publieksevenementen op het gebied van sport, cultuur en entertainment zich hebben verenigd, is klaar met het oude en tegelijkertijd klaar voor het nieuwe jaar. In een paginagrote advertentie in deze krant kondigen zij een groot aantal events in 2021 aan, waarbij de organisatoren graag weer veel bezoekers ontvangen. Er is echter een grote disclaimer: toezeggingen en een garantiefonds naar Duits model vanuit de overheid, zijn onontbeerlijk.