Martin Garrix zit Olivia Rodrigo op de hielen in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 26 juni. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 3 zittenblijvers, 16 zakkers en 18 stijgers.

39 (--) EVERYTIME I CRY- Ava Max

In september van 2020 verscheen het debuutalbum van Ava Max, Heaven and Hell. Dat album leverde vóór de release al zeven singles op waarvan er vijf in de Top 40 kwamen. My Head & My Heart was dit voorjaar de eerste hit die niet op het album staat. Zelf laat ze via haar sociale media weten dat een tweede album nog niet aan de orde is en dat haar nieuwste track een voortzetting is van Heaven and Hell. Everytime I Cry is haar negende Top 40-hit en die begint in de lijst op nummer 39.

11 (19) HIGHER POWER- Coldplay

,,We moeten allemaal op zoek naar de astronaut in onszelf, de persoon die geweldige dingen kan doen.” Met die tekst vertelde Chris Martin aan de BBC waar Higher Power over gaat. Buitenaards ging het in de Top 40 nog niet echt met de ex-Alarmschijf; afgelopen week zakte de Britse band er zelfs vier plekken mee. Deze week stelt Coldplay orde op zaken door acht plekken te stijgen naar nummer 11 en daarmee komt de 13e top 10-hit ineens heel dichtbij.

8 (13) HERO- Afrojack & David Guetta

Deze week staat David Guetta opnieuw met twee hits tegelijk in de top 10. Bed zakt een plaatsje naar nummer 6 waar Hero vijf plekken klimt naar nummer 8. Hero is voor David Guetta inmiddels zijn 21e top 10-hit. Afrojack stond met Give Me Everything, Can’t Stop Me, Ten Feet Tall en Hey al vier keer eerder in de top 10. Vijf jaar na Hey is Hero nu dus zijn vijfde top 10-hit.

1 ( 1) GOOD 4 U- Olivia Rodrigo

Na twee weken op nummer 2 moet Afraid Of The Dark van Chef’Special deze week een plekje inleveren. Het EK-thema van Martin Garrix, Bono en The Edge klimt een plekje naar nummer 2 en is voor Martin Garrix na Scared To Be Lonely zijn tweede nummer 2-notering. Good 4 U is opnieuw de populairste hit van ons land. Na vijf weken Drivers License en nu een vierde week voor Good 4 U wordt Olivia Rodrigo deze week de 100e act ooit die de lijst negen of meer weken heeft weten aan te voeren.

