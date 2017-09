Martin Garrix wint slepende zaak tegen ex-manager

Garrix werd door MAS en Spinnin' beschuldigd van contractbreuk toen hij in de zomer van 2015 vertrok. De dj was het niet eens met de manier waarop de rechten van zijn muziek geregeld waren en vond dat hij misleid was toen hij zijn eerste contracten tekende. Daardoor had hij destijds als zestienjarige het eigendom van zijn eigen muziek overgedragen aan Spinnin'.



Volgens de rechtbank hadden MAS en Spinnin' de indruk gewekt dat zij professioneel genoeg waren om de belangen van Garrix te behartigen maar hebben ze dat niet waargemaakt. Bovendien was er sprake van belangenverstrengeling omdat manager Eelko van Kooten ook de leiding had over Spinnin'.



De rechtbank heeft nog niet besloten over een eventuele schadevergoeding. Garrix eist 3,7 miljoen euro van Spinnin' en 650.000 euro van MAS, terwijl het platenlabel en het managementbureau op hun beurt 6,4 miljoen euro willen zien van de dj vanwege inkomensverlies. Eerdere pogingen tot een schikking mislukten, maar de rechter hoopt dat beide partijen alsnog zelf een oplossing vinden.