Martin Garrix: 1 miljard streams op Spotify met toevalstreffer

Familie Verhulst geeft zich bloot in realityse­rie: ‘Mezelf zien in mijn ondergoed, da's toch een beetje gênant’

13:00 Vanaf vandaag zwaait de Vlaamse familie Verhulst de deuren van haar droomvilla in Oostduinkerke wagenwijd open. De Verhulstjes belooft een waarheidsgetrouwe kijk op het wel en wee van Studio 100-baas Gert Verhulst en zijn gezin. Zowel bij vreugde als verdriet. ,,We tonen ons leven zoals het is. Niets wordt in scène gezet.”