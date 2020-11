Martijn Lakemeier en Sallie Harmsen te zien in spin-off Penoza

In Doodstil wil Luther, de steun en toeverlaat van de familie Van Walraven in Penoza , de misdaad de rug toekeren. Zijn plannen worden doorkruist door Puk (Harmsen), de dochter van zijn broer die eist dat Luther na 25 jaar alsnog wraak neemt op de moordenaar van haar ouders. De serie speelt zich deels af in de jaren 90 en toont de voorgeschiedenis van Luther, voordat hij in dienst van de Van Walravens kwam.

De regie is in handen van Willem Gerritsen en het scenario is geschreven door Philip Delmaar. Penoza werd vorig jaar afgesloten met een bioscoopfilm waarvoor meer dan een half miljoen mensen een kaartje kochten. Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en gaat over een vrouw die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt.