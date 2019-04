Martijn Krabbé waagt zich voor Middelburgers aan onmogelijke opdracht

Krabbé's nieuwe show, die sinds 25 februari te zien is en vorig jaar al werd opgenomen, trekt al weken een miljoenenpubliek. Gisteren was te zien hoe Merel en Marco, afkomstig uit Middelburg maar woonachtig in Rotterdam, al jaren naar een dubbel benedenhuis met tuin in de populaire woonwijken van Rotterdam zoeken. Met een budget van 350.000 euro leek die zoekopdracht onuitvoerbaar. Toen er na maanden nog geen schot in de zaak zat, besloot het stel dat het huis eventueel ook wel in Middelburg mocht staan. Daar woont hun familie nog en daar hebben ze een fijne jeugd gehad, vertelden de twee in het programma. Makelaar Alex van Keulen en bouwdeskundige Bob Sikkes konden niets anders doen dan om meer geld te vragen om de droom van het jonge stel te doen uitkomen. Uiteindelijk werd een geschikt huis in Rotterdam aangekocht voor 376.000 euro en werd er voor nog eens ruim 25.000 euro aan verbouwd.