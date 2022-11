Martijn Krabbé pessimistisch over mogelijke terugkeer The Voice

Klok­huis-ac­teurs nemen emotioneel afscheid van Gijs de Lange: ‘Dag kampvuur­tjes’

De makers van het NTR-jeugdprogramma Het Klokhuis hebben een laatste saluut gebracht aan hun collega Gijs de Lange, die in mei op 65-jarige leeftijd overleed. In de uitzending van vandaag was te zien hoe zijn typetje Ben Kokkelman, de chef van Het Klokhuis Kantoor, plotseling is vertrokken, tot verdriet van de overige personages.

