Martijn Koning wil excuses van RTL: ‘Zender verspreidt leugens over me’

Cabaretier Martijn Koning wil excuses van RTL en gaat niet in op de uitnodiging van Ewart van der Horst om de rel rond zijn Baudet-column uit te praten. Van der Horst is producent van het programma Jinek en Beau. ,,Maar hij is niet belangrijk in deze kwestie”, aldus Koning.

,,Als RTL in een persbericht leugens over mij verspreidt en ernstige beschuldigingen zonder enige onderbouwing of aanleiding rondbazuint is dat natuurlijk wel van groot belang voor mij.”

Martijn Koning kwam een kleine maand geleden onder vuur te liggen na zijn roast over Thierry Baudet bij de talkshow Jinek. De voorman van Forum van Democratie liep weg uit de show. Jinek en de redactie waren furieus. Koning verklaarde daarop dat hij ‘dit soort stukjes zonder overleg met de redactie van Jinek’ maakt. ,,Ik stuur nooit stukjes op van tevoren ter inzage.”

Jinek en RTL maakten daarop publiekelijk excuses. De zender stelde in een persbericht vervolgens dat ‘Martijn Koning ondanks herhaalde verzoeken van de redactie de inhoud van zijn bijdrage niet heeft gedeeld. De redactie had hierop de keuze moeten maken om Koning niet op te laten treden. Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd. Voor zowel RTL, de redacties en Eva Jinek zelf is het vrije woord een groot goed, desondanks is ons inziens hier een grens overschreden en distantiëren wij ons volledig van de inhoud van de bijdrage van Koning'.

Appjes

Peter van der Vorst, directeur content bij RTL, zei tegen BNR Nieuwsradio dat Koning afspraken had geschonden. ,,Martijn is gevraagd een humoristisch-kritische beschouwing te houden over de verkiezingen en de lijsttrekkers. Vooraf is hem een paar keer gevraagd van: ‘Kun je in grote lijnen een beetje aangeven waar je het over wil gaan hebben? Martijn heeft gezegd: ‘Er staat niks geks in en ik ga geen harde dingen zeggen. Maak je geen zorgen.’”

Nu stelt Koning dat hij Eva Jinek via de redactie vooraf wél degelijk had aangeboden zijn column te laten lezen. ,,Ook Peter van der Vorst heeft de appjes waarin ik Eva Jinek heb aangeboden dat zij de tekst van tevoren mag lezen”, aldus Koning. ,,Nee, nooit de redactie, want dan gaat iedereen zich er mee bemoeien. Eva koos er zelf voor om het niet van tevoren te lezen. En Van der Vorst heeft ook de app, waarin ik aan de redactie de strekking van mijn column vertel.”

In een reactie verwijst RTL naar de uitnodiging van Van der Horst die graag om tafel wil Koning. ,,Een dingetje was om de media zoet te houden”, vindt Koning. ,,Ik spreek RTL en Peter van der Vorst aan op hun verantwoordelijkheid. Zij probeerden ons door te sturen naar iemand die niet van RTL is. RTL is verantwoordelijk voor de evidente gevolgen en schade van hun valse beschuldigingen. Als Peter van der Vorst stopt met onder de tafel wegduiken kan dit gewoon opgelost worden door hen. Liefst schriftelijk, want anders gaan ze achteraf weer allerlei onzin verspreiden en tegen hun publiciteitsmachine kan ik niet op.”

Quote Achter de schermen zijn Peter van der Vorst en RTL bezig mij verder te beschadi­gen Martijn Koning

Op1

In Op1 beweerde Katja Schuurman vorige week dat ‘zij en Edson da Graça hun programma Goed Fout wel mochten promoten bij Beau, maar niet met Koning erbij’.

Een woordvoerster van RTL laat weten dat ‘Martijn Koning nog altijd van harte welkom is bij programma’s van RTL’. Volgens Koning is dit absoluut niet waar. ,,Achter de schermen zijn Peter van der Vorst en RTL bezig mij verder te beschadigen”, stelt Koning die Ewart van der Horst laatst trof achter de schermen bij De Vooravond. ,,Toen ik te gast was, dook Ewart daar ook plotseling op. Ik weet niet precies wat hij met Fidan (Ekiz, presentator) besproken heeft, maar weet wel dat Fidan ineens over de appjes van Peter van der Vorst begon, terwijl dat helemaal niet voorspoken was. Fidan bleef maar doordrammen. Ik begreep dat de redactie ook niet echt gediend was van zijn komst en dat ze hem de deur hebben gewezen.”

In een reactie gaat Van der Horst niet in op zijn verschijnen achter de schermen bij De Vooravond. Wel blijft de uitnodiging voor een gesprek met Koning staan, stelt de producent. ,,Ik hoop echt dat Martijn daar op ingaat en we om de tafel kunnen”, zegt Van der Horst. ,,Niet voor niets hebben we met hem jarenlang programma’s gemaakt. Ik draag hem een zeer warm hart toe en hij blijft welkom aan de talkshowtafel.”

Over de aanwezigheid van Van der Horst voor De Vooravond zegt een woordvoerder van BNNVara: ,,Het programma werd verrast door de aanwezigheid van Ewart van der Horst. Als omroep doen wij verder geen uitspraken via de media over wat er achter de schermen bij het programma afspeelt. De eindredacteur van De Vooravond heeft goed contact met Martijn Koning.” Fidan Ekiz was niet bereikbaar voor commentaar.

