Martien pinkt een traantje weg en Rico deelt liefdeskiekjes

Openharti­ge Psy: succes ‘Gangnam Style’ achtervolg­de me lange tijd

Gangnam Style leverde de Zuid-Koreaanse zanger Psy in 2012 een monsterhit op, maar het zorgde bij hem ook voor veel stress. De 45-jarige zanger voelde immense druk om weer een hit te scoren, zo vertelt hij in gesprek met de Amerikaanse krant The New York Times.

26 november