Martien Meiland en Thomas Acda genomineerd als irritantste BN'ers in reclame

Kylie Minogue scoort record in Britse charts

14 november Kylie Minogue is deze week met haar nieuwe album Disco op de eerste plek binnengekomen in de Official Charts. Dat levert de Australische een record op, want ze is daarmee de enige zangeres die de Britse albumlijst in vijf opeenvolgende decennia, 2020-2030 meegerekend, heeft aangevoerd.