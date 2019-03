Mart Smeets: Sterven in het harnas? Daar teken ik niet voor

00.30 uur

Een doordeweekse nacht in Haarlem, net 0.30 uur. Mart Smeets trekt de zware deur achter zich dicht en heeft even moeite om de sleutel in het slot om te draaien. Aan de overkant van de gracht baadt het Teylers Museum in het maanlicht. Het tussenliggende water van het Spaarne kent geen enkele rimpel. ,,Nog beter dan een spiegel”, stelt Smeets. Waar het merendeel van Nederland slaapt, gaat hij aan het werk. Vannacht op het programma: Toronto Raptors-Boston Celtics, duel tussen de nummer 2 en 5 in de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Hij staat nog niet op de stoep of de taxi rijdt al voor. Younos, de chauffeur, komt vandaag met een busje.