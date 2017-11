Mart Smeets kreeg hartinfarct

Smeets moest een nacht in het ziekenhuis blijven. ,,Wat wel geestig is; ik heb mijn vrouw meteen gevraagd of ze mijn computer kon brengen, want ik moest mijn stukje nog tikken voor het Haarlems Dagblad. Heb ik dus in het ziekenhuis liggen doen, met al die slangen aan mijn lijf.''



Smeets slikt sindsdien elke ochtend zes pillen. ,,Natuurlijk denk ik na over de dood. Ik wil niet, maar ik ben er wel mee bezig. Is alles wel geregeld, wat moet ik nog tegen m'n zoon en dochter zeggen? Dat komt door dat ding hier, die rikketik.''