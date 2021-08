Mart Hoogkamer scoort dé zomerhit van 2021 exact jaar na viral strandfilmpje

Een jaar geleden barstte er op social media een zoektocht los. Er werd een filmpje gedeeld van een jongeman met een gouden keeltje op een Spaans strand. Dat was Mart Hoogkamer, die normaal gesproken alleen in het Nederlands zingt, met zijn uitvoering van Unchained Melody. De beelden werden miljoenen keren bekeken en Hoogkamer wist niet wat hij meemaakte.



Precies een jaar na dit avontuur gaat de naam van Hoogkamer weer in Nederland over de tong. Zijn Ik ga zwemmen is op de eerste plek beland in de Spotify Top 200. Daarmee is de hit het meest gestreamde nummer van Nederland. Een unieke prestatie, want nog nooit stond een volkszanger überhaupt in de top vijf van de muziekstreamingsdienst. Daar blijft het niet bij, want Ik ga zwemmen schoot gisteren ook de Top 40 binnen als hoogste nieuwe binnenkomer op 19.



De aanstekelijke zomerplaat is een klein uitstapje voor Hoogkamer, die eigenlijk vooral vertolkingen van levensliederen doet. Maar in dit nummer rapt de de 23-jarige Leidenaar zelfs een stukje. Twee jaar geleden ontstond het nummer tijdens een schrijfkamp met onder anderen Lange Frans. Het was een bloedhete periode dus werd er op een gegeven moment geroepen dat men zin had om te zwemmen. Waarop de volkszanger meteen antwoordde: ,,Ja in Bacardi Lemon.” Een dikke hit, zo blijkt nu.