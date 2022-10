Mart Hoogkamer krijgt in muziekprogramma gezelschap van Wesley Sneijder

Hoogkamer leert in het programma daarnaast ook skiën in het wintersportplaatsje waar hij met een vaste vriendenclub is neergestreken, met oud-voetballer Wesley Sneijder, Maxim Froger, Randy Wolters en zijn manager Robert-Jan Schipper. Na het schrijven en componeren van elk lied zal de zanger dat ook ten gehore brengen. Mart op de Piste is vanaf woensdag 26 oktober wekelijks te zien om 20.25 uur bij AvroTros op NPO 3.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.