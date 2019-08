Married at First Sight-stel Bram en Patty zijn ouders geworden

De kleine spruit is gisteren om 5 uur 's ochtends geboren, zo valt af te lezen aan het naambandje op de foto. Ook deelt Bram een zoet kiekje met zijn grote trots. ‘Wat een rijkdom’, schrijft hij daarbij.



Bram en Patty maakten in mei dit jaar, vier jaar nadat ze meededen aan het liefdesexperiment van RTL 4, bekend een kindje te verwachten. Het geslacht werd toen ook gelijk bekendgemaakt.



Bram en Patty gaven elkaar op 21 november 2015 het jawoord in een hotel in Lekkerkerk, zonder dat ze elkaar ooit gezien hadden. Op basis van fysieke en psychologische tests besloten de wetenschappers van Married at First Sight dat ze de perfecte match moesten zijn.