Married at first sight moet dringend op zoek naar mensen die écht willen

Bruce Spring­steen vrijgespro­ken van rijden onder invloed

24 februari Bruce Springsteen heeft een boete van 500 dollar gekregen voor het drinken op verboden terrein. Wel is de zanger vrijgesproken van rijden onder invloed en roekeloos rijden. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens een virtuele hoorzitting. De 71-jarige zanger zou in november in een natuurgebied in Sandy Hook in New Jersey een shot tequila achterover hebben geslagen en daarna op zijn motor zijn gestapt.