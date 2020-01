Married at First Sight-koppel Chantal en Henk dook al eerder op in datingshows

Chantal is de ster van het huidige seizoen van Married at First Sight, zo schreef columniste Angela de Jong eerder vandaag. ,,Ze is de droom van elke maker én kijker van reality- dan wel datingprogramma’s. Dat komt niet alleen door haar uiterlijk, al helpen de schoenenpoetszwarte wenkbrauwen onder helblond haar, lichaamsvullende tatoeages en fikse nepborsten natuurlijk wel mee. Maar het ligt vooral aan wat ze allemaal uitkraamt. Er zit geen enkele filter of rem op.”



Hoe populair ze ook is, in de liefde wil het nog niet lukken. Een aantal jaar terug ging ze op date met Niels in First Dates, maar de vonk sloeg niet over. Die pech in de (tv-)liefde blijkt nu voor het duo een gezamenlijk verleden. Henk zocht namelijk ook eerder in een programma al naar iemand waar hij gelukkig mee kon worden. Zijn dochter gaf hem op voor Trucker zoekt vlam, dat twee seizoenen te zien was op deze site.



Dochter Deveney hield het niet droog toen ze door presentatrice Gwen van Poorten werd gevraagd waarom ze haar vader had ingeschreven. ,,Hij verdient het gewoon... de scheiding was niet makkelijk", vertelde ze toen. Uiteindelijk ging de Brabander op date met Isabel, Nancy en Mendy en koos hij voor de laatste. De vlam bleek echter niet zo vurig als zijn dochter vooraf hoopte. Nu krijgt hij een herkansing in het RTL 4-programma.