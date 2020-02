Married at First Sight-huwelijk Chantal en Henk loopt uit op fiasco

Het lijkt er sterk op dat Chantal en Henk toch niet de gedroomde match van het RTL4-programma Married at First Sight zijn. 1 miljoen mensen zagen gisteren hoe de relatie tussen de hoogblonde Haagse en de Brabantse trucker in het zonnige Turkije uitloopt op een fiasco.

Chantal en Henk genieten in Antalya van de warmte, maar niet van elkaar. ‘Chant’ is niet zo aanrakerig, iets dat Henk allang is opgevallen. En dat ze bij elk etentje direct naar de wifi-code vraagt om contact te zoeken met thuis, daar begint hij zich ook aan te ergeren.

Chantal daarentegen begrijpt haar kersverse man letterlijk niet. ,,Ik versta hem slecht, want hij praat en heel zacht, en echt wel met een accent. Soms denk ik: ik kan echt niet wéér zeggen ‘wat zeg je?’. Dan knik ik maar een beetje op de goeie gok.’'

Als de twee door het programma naar een nieuwe activiteit worden gestuurd, is het Henk die geen idee heeft waar zijn date hem naartoe rijdt. ,,Is het een halal waar we naartoe gaan? Of een hamam?’' ,,Hamam’', bijt Chantal hem toe. Even later wordt het hem allemaal te veel. ,,Ze geeft mij het gevoel dat ze zich niet 100 procent openstelt. En ik denk, als ik eerlijk ben, al zou zij nu ineens vol voor mij gaan, dat ik het niet zou geloven.’'

Ook zijn gezondheid lijdt onder de situatie. Als hij moe wordt en kampt met een verstopte neus en keelpijn, besluit hij tijd voor zichzelf te nemen. In tranen belt hij zijn dochter Devony op. ,,Haar vertel ik hoe het gaat’’, vertrouwt hij de cameraploeg met een snik toe. Chantal vertrekt in haar eentje naar een terrasje. ,,Ik ben ook moe en ik heb enorme rugklachten. Ik had dit liever niet alleen gedaan, maar ik wil hem niet dwingen’’, is haar mening.

Hoe het afloopt tussen de twee, is volgende week in Married at First Sight te zien. Met 1 miljoen kijkers is de trouwshow het vijfde best bekeken programma van de dinsdag, vooraf gegaan door de actualiteitenprogramma’s. RTL Boulevard, waarin de breuk tussen Marco en Leontine Borsato uitgebreid werd besproken, staat met 992.000 kijkers op de zesde positie van de kijkcijferlijst van de Stichting Kijkonderzoek.

Chantal zoekt het vertier in haar eentje op. © RTL