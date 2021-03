Married at First Sight-Danny heeft babynieuws en Kim pronkt met vakantiebillen

SHOWBYTESKorte updates van de sterren op sociale media: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity’s. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Leco van Zadelhoff en Fred van Leer eat your heart out: OG3NE's Amy weet wat glam is.

Jaloersmakend, de plaatjes die Kim Feenstra vanaf het zonovergoten Curaçao de wereld inslingert.

Fans van het laatste seizoen van Married at First Sight zien in Aron en Suzan een gezellig setje. De twee zaten samen uren in de auto om een bezoekje aan Danny's nieuwe ‘baby’ te brengen.

Wat leuk, Christina Curry bleef gisteren logeren bij mama Patricia Paay. Met Lilly als gezelschap gingen ze aan de groentesoep.

Nagelbijtend gaat Loïza Lamers het leven door tot zaterdagavond. Dan is ze namelijk te zien in de eerste aflevering van De Verraders.

Quizje: zoek op onderstaande foto stylist Maik de Boer. Hij heeft zich goed gecamoufleerd.

Ach, betere tijden. Toen de kandidaten van Wie is de Mol? nog niet doorhadden dat Renee Fokker alle touwtjes in handen had.

Zie jij het verschil tussen Georgina Verbaan en de kat op haar shirt?

Niet de beste voorbereiding op de liveshow van The Voice of Holland voor Chantal Janzen, maar ze heeft het ervoor over.

Chantal kan wel wat hulp van Leco van Zadelhoff gebruiken, hashtagt ze. Leco zelf is ondertussen lekker aan de wandel.

Biloefeningen onder een prachtige kroonluchter: realityster Channah Koerten is haar ochtend in ieder geval goed begonnen.

Marlijn Weerdenburg en haar aankomende spruit zijn weer eens prachtig op de gevoelige plaat vastgelegd.

Zwemmen in de buitenlucht met deze temperaturen? Sommigen moeten er niet aan denken, maar actrice Anouk Maas spreekt van een nieuwe verslaving.

