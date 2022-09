Maroon 5 kondigt concertreeks in Las Vegas aan

Maroon 5 is volgend jaar volop in Las Vegas te vinden. De band geeft tussen maart en augustus in totaal zestien shows in het Park MGM-hotel in de Amerikaanse gokstad, zo is bekendgemaakt.

De timing van de aankondiging is enigszins opmerkelijk omdat frontman Adam Levine onder vuur ligt op sociale media. De zanger, die momenteel met zijn vrouw Behati Prinsloo in verwachting is van een derde kind, werd van verschillende kanten beschuldigd van vreemdgaan. De beschuldigingen kwamen aan het licht toen model Sumner Stroh beweerde dat ze een jaar lang een relatie had met Levine, die sinds 2014 getrouwd is met Prinsloo.

De 43-jarige zanger ontkent dat hij intiem is geweest met Stroh. Wel is hij ‘over de schreef‘ gegaan, zo liet hij weten op sociale media. Volgens Levine is er ‘flirterig’ contact geweest, waar hij spijt van heeft. ,,In bepaalde gevallen werd het ongepast. Ik heb dat aangepakt en proactief stappen ondernomen om dit goed te maken met mijn familie.”

