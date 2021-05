Marlijn vraagt aandacht voor borstvoeding en Katja proost op de zondag

Bridget Maasland heeft geen moeite met one­nightstands

30 april Bridget Maasland is sinds de lancering van haar podcast Chickchat bijzonder openhartig over haar privéleven. In een gloednieuwe aflevering, waarin ze met Justine Marcella en Clarice Stenger het onderwerp seks aankaart, vertelt de presentatrice totaal geen moeite te hebben met een onenightstand. ,,Maar ik heb misschien ook wel meer testosteron in m’n lijf dan de gemiddelde vrouw”, verklaart ze.