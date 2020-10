Marlijn herkent zichzelf niet en beschuit met blauwe muisjes voor Anne-Mar

Ex-vriend George Michael eist maandelijk­se toelage van familie

6 oktober Kenny Goss, de voormalige partner van de in 2016 overleden zanger George Michael, klaagt de familie van zijn ex-geliefde aan omdat hij meent recht te hebben op een maandelijkse toelage van ruim 16.500 euro per maand. De 62-jarige Goss was 13 jaar samen met de zanger, die hem niets naliet in zijn testament. Dit meldt The Sun.