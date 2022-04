Mark Rutte prijst overleden zanger Jan Rot: ‘Enorm veelzijdig musicus’

Rutte kende Rot vooral van zijn bewerkingen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach en van de liederencycli Das Lied von der Erde en Kindertotenlieder van Gustav Mahler, vertelde hij. ,,Onze gedachten zijn uiteraard bij vrienden, familie, nabestaanden”, sprak Rutte. ,,We hebben natuurlijk al heel lang gezien dat hij ernstig ziek was, maar het is toch heel triest nieuws.”