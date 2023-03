Mark Rutte keert terug aan tafel bij Vandaag Inside

Rapport: Ongewenst gedrag bij The Voice, veel mensen durfden geen melding te doen

Advocatenkantoor Van Doorne heeft geen bewijs heeft gevonden dat grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland vóór januari 2022 aan de top van Voice-producent ITV is gemeld. ITV zelf heeft bevindingen uit het rapport vandaag online gezet. Er was ‘alleen’ sprake van ongewenst gedrag bij The Voice of Holland, niet bij The Voice Kids of The Voice Senior. Volgens de onderzoekers was er zeker sprake van ongewenst gedrag, maar durfde niet iedereen melding te doen. Ook constateert Van Doorne een groot verschil tussen wat de een normaal vond, maar juist voor iemand anders veel te ver ging.