Marisa Tomei is expert in het spelen van pittige tantes

Update Talpa haalt Veronica Inside maandag van de buis, Derksen wil niet met Genee aan tafel

13:13 Veronica Inside is maandag niet op tv te zien. Dat heeft Talpa besloten na de reuring die is ontstaan nu het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp onder vuur ligt. ,,Even rust in de tent’’, zei directeur Marco Louwerens er vanochtend over op Radio 538. Vooral Derksen lijkt daar aan toe te zijn.