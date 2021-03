Marion belt vanuit blijf-van-mijn-lijf huis naar Qmusic en wint 2500 euro: 'Kan wel janken’

André Hazes verbijs­terd door operazange­res zonder broek: ‘Mag ik je nummer?’

14 maart Ruim 1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe operazangeres Helene Kalisvaart diepe indruk maakte op de jury van We want more. André Hazes wist niet wat hij hoorde, maar vooral niet waar hij moest kíjken: de vrouw verscheen zonder broek op het podium. Toen ze opmerkte dat ze hoge noten ‘uit haar kruis’ haalt, was hij helemaal in de war. ,,Mag ik je nummer?’’