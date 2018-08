Marilyn Manson zakt in elkaar op podium

Op Twitter bedankt Manson het publiek in Houston voor het begrip. Hij had pas vier nummers gezongen toen hij in elkaar zakte en zijn optreden moest staken. ,,Ik eindigde bij de ziekenhuispost. Ik heb alles gegeven op het podium en ik wil nog kwijt dat jullie als publiek fantastisch waren", schrijft Manson.



Rob Zombie trad zaterdag ook op in Houston en vertelde na het incident aan het publiek dat Manson zich de hele avond al niet zo lekker voelde. De twee zouden samen het Beatle-nummer Helter Skelter ten gehore brengen, maar dat ging niet door. ,,Mijn goede vriend heeft last van de hitte. Hij voelt zich beroerd en ligt nu waarschijnlijk in zijn bus. Ik heb nog een partner nodig voor mijn volgende nummer, dus laten we het met z'n allen gaan zingen, hopelijk voelt Marilyn zich daardoor snel beter", zei Zombie tegen de fans.



Manson is bezig aan de Twins of Evil, Second Coming-tour. Hij had vooral in de jaren 90 succes met albums als Antichrist Superstar en Holy Wood.