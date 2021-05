Marilyn Manson ontkent opnieuw aantijgingen van seksueel misbruik

Via zijn advocaat Howard E. King liet Manson in een verklaring, die Deadline in handen heeft, weten alle beschuldigingen van de hand te wijzen. ‘Voor alle duidelijkheid, deze rechtszaak werd pas aangespannen nadat mijn cliënt had geweigerd zich te laten neerhalen door mevrouw Bianco en haar advocaat en weigerde toe te geven aan hun buitensporige financiële eisen op basis van gedrag dat gewoon nooit heeft plaatsgevonden’, aldus King. Hij en Brian Warner, zoals Marilyn Manson eigenlijk heet, laten het er niet bij zitten. ‘We zullen deze beschuldigingen aanvechten in de rechtbank en zijn ervan overtuigd dat we zullen zegevieren.’

Bianco diende vrijdag bij een rechtbank in Californië een aanklacht in tegen Manson en zijn voormalige manager Tony Ciulla. In de aanklacht staat dat Manson haar in 2011 heeft verkracht. Volgens het tijdschrift Rolling Stone gebruikte de zanger op meerdere momenten drugs en geweld en ‘dreigde hij geweld te gebruiken’ om Bianco seksuele handelingen met hem te laten uitvoeren. Dit alles volgens Bianco toen zij bewusteloos of niet in staat was om hiermee in te stemmen.