Marilyn Manson gewond afgevoerd bij concert na vallen decorstuk

Broer/zus-dag 'Zelfs al raak je elkaar kwijt, broer of zus blijf je altijd'

30 september Als je een broer of zus hebt weet je er alles van: soms vecht je elkaar de tent uit, maar je kunt ook niet zonder elkaar. Vijf jaar geleden riep radio-dj Giel Beelen broer-/zus-dag in het leven en tot op de dag van vandaag wordt dit nog steeds gevierd. Deze BN'ers besloten hun broer of zus ook in het zonnetje te zetten.