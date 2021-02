Marieke speelt onschuldig schoolmeisje en Roxeanne baddert in spekkies

Interview Fidan Ekiz: ‘Hád ik maar eitjes ingevroren. Er rust een taboe op, daar moeten we vanaf’

13 februari Vroeger kon journalist Fidan Ekiz zichzelf gek maken met gedachtes. Nu is er een zoon, een talkshow, meer rust en vertrouwen. Ondanks felle kritiek blijft ze zich uitspreken. ,,Ik zal me nooit laten tegenhouden door reacties op social media.’’ Maar het kan soms genuanceerder, vertelt ze deze week in het Magazine.