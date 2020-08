Marieke Lucas Rijneveld eerste Nederlandse winnaar International Booker Prize

Aan de prijs is een geldbedrag van 50.000 pond (55.000 euro) verbonden, dat ze moet delen met haar vertaalster Michelle Hutchison. Ze was genomineerd met vijf andere schrijvers.



Harry Mulisch werd ooit genomineerd voor zijn hele oeuvre en Tommy Wieringa haalde de longlist, maar Rijneveld is de eerste schrijfster uit ons land die de prijs wint. In Nederland kreeg ze eerder al de Debutantenprijs voor haar roman.



De avond is ongemak is een beklemmende roman over een gezin dat uit het lood raakt als een van de kinderen sterft. Haar verhaal is gebaseerd op een autobiografisch gegeven; toen ze drie werd, verloor ze haar twaalfjarige broer die op weg naar school verongelukte toen hij onder een bus terechtkwam.