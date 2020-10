Marieke kampt met kater en Jan zet 'wandelend hoofdkussen’ in het zonnetje

Halina Reijn wint eerste Gouden Kalf voor Red Light

2 oktober Actrice Halina Reijn heeft vandaag haar eerste Gouden Kalf gewonnen. Zij kreeg het beeldje voor haar hoofdrol in de tv-serie Red Light, die zij ook heeft geregisseerd. Reijn won het beeldje ten koste van haar goede vriendin Carice van Houten, die ook genomineerd was voor haar rol in dezelfde serie.