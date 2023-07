Marieke Elsinga vindt oplossing voor heftige haaruitval na zwangerschap: ‘Oprecht onzeker over’

Marieke Elsinga heeft sinds haar zwangerschap last van heftige haaruitval. In de ochtendshow op Qmusic vertelde de radio-dj donderdag dat ze er ‘oprecht onzeker’ over is en haar haren niet meer los draagt. Ze heeft inmiddels een behandeling gevonden die zijn vruchten afwerpt. ,,Ik stond echt met enorme plukken onder de douche.”

Veel vrouwen kampen tijdens en na een zwangerschap met haaruitval. Zo ook Marieke Elsinga. De radio-dj zei donderdagochtend tegen haar collega’s van de ochtendshow dat haar haren ‘dun en vlassig’ zijn. Ze raakte tijdens de zwangerschap van zoon Jip zeker een kwart van haar eigen haar kwijt. ,,Ik ben er ook oprecht onzeker over”, bekende ze.

Hoewel weinig collega’s het haarverlies hadden opgemerkt, voelt Elsinga zich er niet fijn bij. ,,Ik draag m’n haar dus ook bijna nooit meer los. Ik ben er echt onzeker over. Ik stond echt met enorme plukken onder de douche.” Gemiddeld groeit je haar ongeveer 15 centimeter per maand, dat zou betekenen dat Elsinga over twee jaar weer ‘normaal haar’ zou hebben.

‘Hele krans met nieuw haar’

Elsinga besloot daarom op onderzoek uit te gaan en stuitte op een behandeling waarbij er een injectienaald met voedingsmiddel in de hoofdhuid wordt gespoten. Het helpt bij de doorbloeding van de hoofdhuid en dat stimuleert de groei, aldus Elsinga. ,,In ongeveer in een kwartiertje tijd gaat ze m’n hele haar af. En dan schiet ze zo vitamine direct in de haarfollikels.” De behandeling slaat volgens Elsinga goed aan. ,,Ik heb hier voorin al zo’n hele krans met nieuw haar”, vertelde ze aan collega Mattie Valk. ,,Ik doe het gewoon en voel me er goed bij.”

Een paar maanden geleden was de presentatrice/dj openhartig over een ander kwaaltje dat de kop opstak tijdens haar zwangerschap. Ze kreeg last van pijnlijke, jeukende plekken op haar benen. ‘Mijn kraamtijd met Jip is zalig, maar ik heb ook verdriet omdat ik voor mijn gevoel soms geen ruimte in mijn hoofd heb voor die kleine, omdat de jeuk zoveel plek inneemt’, zei ze daarover. Zwangerschapsjeuk is niet te voorkomen, maar wel te behandelen.

