Marieke Elsinga toch even in Q-escape room: dj duikt op als horrorsneeuwstorm

Amber Heard niet meer in hoger beroep in Johnny Depp-zaak: ‘Geen vertrouwen in rechtssys­teem’

Amber Heard heeft geschikt in de zaak die haar ex-man Johnny Depp in de Amerikaanse staat Virginia tegen haar had aangespannen. De actrice deelde dat nieuws op Instagram in een lange verklaring, waarin ze onder meer schrijft dat ze geen vertrouwen meer heeft in het Amerikaanse rechtssysteem.

17:15