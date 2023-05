Marieke Elsinga's spelshow Alles is muziek van de buis vanwege lage kijkcijfers

De nieuwe RTL 4-spelshow Alles is muziek wordt van de buis gehaald. Dat maakt RTL maandag bekend. Zaterdag is de laatste uitzending te zien. Dat betekent dat er drie afleveringen uit het uitzendschema zijn verwijderd. Het programma, gepresenteerd door Marieke Elsinga, heeft het slechts zes afleveringen volgehouden.

,,Het klopt dat Alles is muziek uit het schema is gehaald. We proberen geregeld nieuwe programma’s uit en dan is het altijd jammer als een programma niet doet wat we gehoopt hadden. Zaterdag 13 mei is de laatste aflevering", aldus een woordvoerder van RTL.

Met 569.000 kijkers had de eerste aflevering al een weinig hoopgevend begin. De tweede uitzending wist slechts 269.000 mensen vast te houden, maar daarna zakten de kijkcijfers nog verder in. Er volgde ook een lading aan negatieve kritieken. Zo schreef Angela de Jong in haar column: ‘Het beeld van Irene Moors, Jeroen van Koningsbrugge en Jeangu Macrooy die op een sjoelbak trommelden en krampachtig deden alsof ze zichzelf enorm vermaakten, kwam zaterdag met stip op 1 binnen in de lijst met gênantste tv-momenten aller tijden.’

RTL besloot eind april de show in te korten nadat kijkers hadden geklaagd dat het programma te lang was. Daarnaast maakte de zender ook bekend dat de komische act Yumbo Dump uit Japan werd geschrapt. Het duo, dat onder meer heeft meegedaan aan America’s got talent, bootst geluiden na met hun lichamen. Van verschillende kanten klonk kritiek op het onderdeel omdat het stereotyperend zou zijn. ,,Vorige week was de laatste week dat zij in het programma te zien waren”, stelde RTL.

Elsinga liet in april in de talkshow van Renze Klamer weten ‘niet wakker te liggen’ van de tegenvallende kijkcijfers. ,,Dat het nu niet goed bekeken wordt, vind ik natuurlijk jammer. Maar het is niet iets waar ik wakker van lig”, zei ze in de uitzending.

Alles is muziek is het eerste amusementsprogramma van presentatrice Marieke Elsinga. In de muzikale spelshow strijden twee teams, onder leiding van captains Holly Mae Brood en Jeroen van Koningsbrugge, om alledaagse voorwerpen waarmee ze in de finale een bekend popliedje moeten naspelen.

