Marieke Elsinga maakt maandag comeback in ochtendshow van Qmusic

De 36-jarige Elsinga, die in november beviel van zoon Jip, had haar televisiewerk begin deze maand alweer opgepakt. In haar Instagram Stories vertelde de presentatrice toen het ‘bitterzoet’ te vinden om na vier maanden verlof weer aan de slag te gaan. ,,Ik stond net even stil met Jip en hij keek zo de zon in en toen moest ik bijna een beetje huilen omdat ik dacht: dit was het dan, m’n zwangerschapsverlof... Maar zo gaat het ook gewoon, ik heb er ook zin in.”



Ze liet toen ook weten dat haar terugkeer op de radio eraan zat te komen. ,,Duurt niet lang meer, komt goed, maar niet alles tegelijk want dan ga je over de kop als mens.”