Marieke Elsinga is verliefd op een wetenschapper

Elsinga vertelde vanochtend op de radio dat ze een vriend heeft. Het is leuk en het is pril, maar veel wil ze er verder niet over kwijt. Op Instagram laat ze een foto zien van haar en haar lief, die luistert naar de naam Sander. Dit liet ze los in RTL Boulevard. ,,Hij werkt niet in de media en hij heeft er ook niets mee. Hij is een wetenschapper’’, wilde Marieke wel zeggen.