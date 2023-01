Marieke Elsinga heeft heftige jeuk sinds zwangerschap: ‘Kraamtijd is zalig, maar heb ook verdriet’

Marieke Elsinga (36) heeft sinds haar zwangerschap last van pijnlijke, jeukende plekken op beide benen, waardoor staan zelfs pijn doet. Vanmiddag gaat ze naar een dermatoloog in de hoop een diagnose te krijgen. Dat schrijft de onlangs bevallen Qmusic-dj vandaag op Instagram. ‘Mijn kraamtijd met Jip is zalig, maar ik heb ook verdriet omdat ik voor mijn gevoel soms geen ruimte in mijn hoofd heb voor die kleine, omdat de jeuk zoveel plek inneemt.’

Foto’s waarop Elsinga vrolijk de camera in kijkt, veel grapjes, poes Kiki en acht weken oude baby Jip: wie het Instagram-account van de presentatrice volgt ziet vrijwel altijd een blije Marieke. Maar in werkelijkheid is dat echt niet altijd zo, schrijft ze vandaag in een openhartig bericht. ‘Je ziet hier alleen de vrolijkheid, de blije koppies, misschien het terugverende lijf, maar ontzwangeren is soms een f*cking zwaar proces.’

Dat heeft alles te maken met pijnlijke plekken op haar lichaam, waar Elsinga sinds haar zwangerschap last van heeft. ‘’Jeuk is erger dan pijn’ hoor je wel eens zeggen. Leek mij altijd een beetje onzin. Nou, daar ben ik van teruggekomen’, schrijft de brunette. ‘In mijn zwangerschap ontdekte ik één jeukend plekje op mijn linkerbeen. Het groeide uit tot meerdere plekken op beide benen, werd bestempeld als zwangerschapsjeuk en zou na de bevalling wel verdwijnen. Voorgeschreven zalfjes en crèmes hielpen maar matig en in de eerste week na Jip z’n geboorte trok het niet weg maar werd het alleen maar erger. Eczeem zou het zijn. Maar de behandeling sloeg niet aan.‘

Quote Ik heb de nachtjes afgeteld Marieke Elsinga

Inmiddels zijn de klachten van Elsinga er niet minder op geworden: staan doet zeer en door de heftige jeuk springt ze geregeld onder een koude douche. Ondertussen probeert haar vriend haar af te leiden door haar dansend de woonkamer te laten zien. Allemaal tijdelijke oplossingen en dus brengt Elsinga vanmiddag een bezoek aan een dermatoloog. ‘Ik heb de nachtjes afgeteld. Vandaag hoop ik op de juíste diagnose en dus ook de juíste aanpak. Ik kom er heus vanaf’, blijft ze positief.

Flinke klap

Elsinga besluit dit verhaal met de buitenwereld te delen omdat, zo stelt ze, een zwangerschap en de periode daarna echt niet alleen rozengeur en maneschijn is. ‘Een lijf krijgt tijdens en na een zwangerschap een flinke klap, fysiek en mentaal’, aldus Elsinga, die stelt van haar kraamtijd te genieten, maar soms ook verdrietig is. ‘Omdat ik voor mijn gevoel soms geen ruimte in mijn hoofd heb voor die kleine, omdat de jeuk zoveel plek inneemt.’

Het verhaal van Elsinga is voor veel vrouwen herkenbaar, zo blijkt uit de reacties. Zo kampte actrice Marlijn Weerdenburg met dezelfde klachten. ‘Bij mij stopte het alleen na de bevalling. Succes lieve vrouw!’, schrijft ze. Een een ander: ‘Herkenbaar. Bij mij uiteindelijk aan mijn rechtervoet nooit meer weggegaan. Heel benieuwd naar wat de dermatoloog zegt, ik heb de verwijzing nooit gekregen.’

