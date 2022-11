Marieke Elsinga bevallen van zoon Jip: ‘Hij is een droombaby’

met foto'sMarieke Elsinga is bevallen van haar eerste kindje. Dat maakt ze vanochtend bekend op Qmusic. Haar zoontje heet Jip. Zijn tweede naam is Einte, vernoemd naar haar vader.

,,Hij is geboren, hij is er!” zegt de radiopartner van Mattie Valk.

Het kind is geboren op woensdag 9 november om 06:11 uur, het tijdstip waarop de radioshow van de twee net begonnen is. ,,Zo gezellig, in de ochtendshow geboren.” Het gaat heel goed met moeder en zoon, én met vader Sander. Ze kunnen uren naar hem staren. ,,Hij is echt een droombaby. Hij slaapt, hij drinkt supergoed, met borstvoeding gaat het goed. Hij poept, hij slaapt weer. Ik vind het zo gek, dat is óns kindje. Hij is zo mooi.”



De bevalling begon thuis, maar ze moest naar het ziekenhuis omdat de baby in het vruchtwater had gepoept. ,,Het is een hele ervaring om weeën op te vangen op de ring A10. Supergek, zo'n plek waar je elke dag rijdt.” De bevalling deed pijn, maar ‘het is zo'n superkracht van de natuur’.

Valk zegt dat toen hij met haar videobelde vorige week, zij er ‘ongelooflijk fris’ uitzag. ,,Alsof Jip met PostNL was bezorgd.” Daar kan Elsinga hartelijk om lachen. ,,Maar inmiddels zijn kraamtranen er ook hoor. Als ik naar beneden kijk zie ik alleen maar grote borsten en mijn tenen. Ik ben ontploft, een soort melkfabriek en daardoor komen die kraamtranen ook. Ik heb gisteravond heel erg gehuild, maar dat hoort erbij.”

Elsinga maakte in februari 2020 bekend een relatie te hebben met Sander, met wie ze inmiddels samenwoont in Amsterdam. Mattie en Marieke maken sinds 2018 de ochtendshow op Qmusic. De zender besloot tijdens Mariekes zwangerschap haar niet te vervangen. In plaats daarvan maakt Mattie op dit moment de show met de vaste sidekicks: Tom ‘van de Intercom’ de Graaf, Joe Stam (Stagiair van de Show) en nieuwslezer Anne-Marie Rozing.

