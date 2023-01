Marieke Elsinga baalt van genderneutrale Gouden RadioRing: ‘Bang dat we bijna geen vrouwen zien’

De radio- en televisiepresentatrice, die zelf drie keer de Zilveren RadioSter Vrouw won als beste vrouwelijke dj, uitte vanavond in RTL Boulevard haar zorgen over de verandering in het reglement van de Gouden RadioRing. ,,De radiowereld is heel erg een mannenwereld”, stelt Elsinga. ,,Nu deze prijs op één hoop wordt gegooid is het voor vrouwen veel moeilijker om genomineerd te worden. Er zullen misschien helemaal geen vrouwen genomineerd worden omdat er zoveel mannen in de radiowereld zijn.”