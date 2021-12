Marieke Elsinga appte vriend na zes dagen escape room: ‘Ik wil gewoon tegen je aan liggen’

Ze had het heel gezellig met haar collega’s Bram, Domien en Mattie, maar na 140 uur puzzelen, radio maken en slapen in een escape room, is Marieke Elsinga blij dat ze weer naar huis kan. ,,Dat heeft te maken met dat je de hele tijd hetzelfde uitzicht hebt. Die escape room is natuurlijk zo fantastisch gemaakt, maar je bent op een gegeven moment - hoe prachtig het uitzicht ook is – de omgeving wel zat.”



Voor de derde editie van de Q-escape room lieten de vier dj’s van Qmusic zich wederom vrijwillig opsluiten. Om die ruimte (een museum vol met beelden en schilderijen) weer te kunnen verlaten, moesten ze vier ultrakorte fragmenten raden. Met alleen het gehoor niet te ontcijferen, daarom moest er gepuzzeld worden, vaak ook met hulp van de luisteraar. Zo moesten bijvoorbeeld door het hele land rode enveloppen gezocht worden.



Op de zevende dag werden alle vier de goede antwoorden gegeven. ,,De mannen ga ik wel missen in de kerstvakantie”, vertelt Marieke vlak na hun bevrijding. ,,Die zijn echt heel fijn en gezellig. Maar als je er zo lang in zit, draai je ook een beetje door. Je bent bang voor tunnelvisie. Je zegt de hele tijd tegen elkaar: is het wel Robbie Williams? Is het dan wel Candy? In die loop zit je soms net iets te lang, dat je denkt: het is ook wel tijd om naar huis te gaan.”