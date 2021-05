Marieke dreigt tv-carrière vaarwel te zeggen: ‘Ik ben overtuigd van mijn gelijk’

i can see your voiceRTL-ster Marieke Elsinga heeft gisteravond voor het oog van 1,2 miljoen kijkers haar tv-carrière op het spel gezet in I can see your voice . De Qmusic-dj wist zó zeker dat de 29-jarige deelnemer Nick kon zingen, dat ze beloofde te stoppen met televisie als ze ernaast zat. Hoe dichterbij het optreden kwam, des te zenuwachtiger ze werd. ,,Dit wordt niks, daar gaat je carrière.’’

In het RTL 4-programma maakt een kandidaat kans op 5000 euro door te raden welke van zeven deelnemers kan zingen, zonder diegene ooit te hebben gehoord. Uiteindelijk kiest de kandidaat één favoriet, die in duet gaat met zijn idool - óók als diegene geen noot kan zingen. Als dat zo is, krijgt de ‘bedrieger’ de prijs.

De kandidaat krijgt hulp van deskundigen, onder wie Elsinga. Haar advies was de afgelopen twee seizoenen best nuttig. Althans, als de kandidaat precies het tegenovergestelde deed. ,,Ik heb me erbij neergelegd dat er naar mij niet geluisterd wordt’’, zei Marieke gisteravond tegen An, die meedeed met haar held René Froger. ,,Maar van hem maak ik even mijn meesterwerkje.’’

Volledig scherm Marieke was compleet zeker van haar zaak. © RTL

Marieke verwees naar de Ruige Rocker, zoals de bijnaam van Nick luidde. Ze had zich zitten opvreten toen de andere deskundigen oordeelden dat de man niet kon zingen. ,,Wat heb je het geweldig gedaan, wat kun je zingen, wat ging je als de brandweer over het podium’’, zei ze tegen hem. Ze nam een pauze om de volgende woorden te kiezen. ,,Ik stop met dit programma... Ik doe gewoon nooit meer mee met dit programma als ik het fout heb.’’ En even later: ,,Dan stop ik misschien wel met televisie überhaupt.’’

Toen de Ruige Rocker aan de beurt was om zijn stem te onthullen, werd Marieke met de seconde nerveuzer. ,,Ik ben overtuigd van mijn gelijk. Overtuigd. Ik maak mij geen zorgen’’, zei ze het ene moment. Kort daarna: ,,Ik voel nu toch zenuwen.’’ Terecht, vond collega-deskundige Fred van Leer. ,,Dit wordt niks, daar gaat je carrière’’, zei hij. Voor de zekerheid sprak ze de man moed in. ,,Je kan het, je kan het, je kan het!’’

Volledig scherm Nick bleek inderdaad goed te kunnen zingen. © RTL

Kus

Ze sprong dan ook juichend uit haar stoel toen bleek dat de Ruige Rocker inderdaad een dijk van een stem heeft. In het dagelijks leven heet hij Nick. Hij werd dankzij een filmpje op YouTube ontdekt door een band uit Amerika, waarmee hij daar op tournee ging. Inmiddels speelt hij in zijn eigen band.

Aangezien alle aanwezigen waren getest op corona, kon Marieke doen wat ze zo graag wilde. Ze liep naar hem toe en gaf hem een zoen op zijn wang. ,,Een kus, want ik mag gelukkig blijven bij I can see your voice!’’, zei ze. ,,Ik was oprecht toch nog peentjes aan het zweten.’’

Volledig scherm Marieke moést Nick even een kus geven. © RTL

Overbodig

De deskundigen, naast Marieke en Fred ook Edsilia Rombley en Danny de Munck, waren gisteravond overigens een beetje overbodig. Kandidaat An trok immers haar eigen plan en sloeg bij haar belangrijkste beslissing hun advies in de wind. De zogenoemde Stage Vamp was volgens de kenners vast en zeker een zangeres, maar An koos voor Miss Sunshine, van wie ze dat minder zeker wisten.

Ze had beter wel kunnen luisteren. Sophie (18), zoals Stage Vamp echt heet, bleek inderdaad prachtig te kunnen zingen. En hoewel René Froger nog ‘zing goed!’ smeekte in zijn duet met Miss Sunshine, bakte Edyurika (34) er helemaal niets van. Niet An, maar zij ging naar huis met de 5000 euro. Hoe vond ze het om This is the moment met René te zingen? ,,Heerlijk.’’

